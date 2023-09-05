Don't Panic Magazine

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    "В 1972 самолет приземлился высоко в Андах и люди 72  жили среди снега и льдов..." Вот так надо было начинать автор!....В 1972 самолет пр...
  • Егор П
    статья неполная.В 1972 самолет пр...

В 1972 самолет приземлился высоко в Андах и люди 72 дня жили среди снега и льдов

В 1972 самолет приземлился высоко в Андах и люди 72 дня жили среди снега и льдов

В октября 1972 года команда регбистов отправлялась на чемпионат, но самолет приземлился высоко в горах.

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Комментарии
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Л
Леонид
&quot;Изначально выживших было 33 человека, но за 72 дня снежного плена из-за травм, обморожения и схода лавины, погибли еще 17 человек, которые и послужили пищей для оставшихся в живых...&quot;
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19 час.
Егор П
статья неполная.
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12 час.
Иван Иванов
&quot;В 1972 самолет приземлился высоко в Андах и люди 72  жили среди снега и льдов...&quot; Вот так надо было начинать автор!... И по ЕГЭ - сразу высший балл.
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11 час.

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