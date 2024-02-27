КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ24 ФЕВРАЛЯ 2024 08:00 Иностранные банки перестают обслуживать торговлю с Россией из-за ужесточения вторичных санкций США и ЕС.
ТРИ КИТАЙСКИХ КИТА УДАРИЛИ В СПИНУ РОССИИ: ДВОЙНОЙ ОТВЕТ СИ ЦЗИНЬПИНА И ПУТИНА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Aзаров
А ты вообще "чьих будешь", что так разговариваешь?!? Или ты китайский советник пи здю ли?.. Вот и шагай своим лесом! Лесоруб хренов!
Ответить
5 час.
Людмила Лиханова
Ну и чего здесь копья ломаются? Пора уже понять, что эти моменты давно ожидаемы и тихо продуманы выходы из них. Автор прав. Да, будут ставить палки в колеса, но нам не привыкать. Китай не отвернется потому, что четко понимает - он следующий. Ситуация неприятная и только. Но и плюсы весомые как с релакантами. А Россия достаточно самодостаточная страна и выдюжит всё !. Так что просто живите . У нас есть кому продумывать ответные ходы и пока они весьма действенны.
Ответить
36 мин.
Александр Рожков
Ни биспакакойтесь дарагия таварыщчи! Нэ нада думат вам сваэй башкой. За вас ест каму думат. Усе пападэм скора в рай! Вот. (Виселая шютка-с-с-с)
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии