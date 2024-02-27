ТРИ КИТАЙСКИХ КИТА УДАРИЛИ В СПИНУ РОССИИ: ДВОЙНОЙ ОТВЕТ СИ ЦЗИНЬПИНА И ПУТИНА

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Олег Aзаров
А ты вообще &quot;чьих будешь&quot;, что так разговариваешь?!? Или ты китайский советник пи здю ли?.. Вот и шагай своим лесом! Лесоруб хренов!
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5 час.
Людмила Лиханова
Ну и чего здесь копья ломаются? Пора уже понять, что эти моменты давно ожидаемы и тихо продуманы выходы из них. Автор прав. Да, будут ставить палки в колеса, но нам не привыкать. Китай не отвернется потому, что четко понимает - он следующий. Ситуация неприятная и только. Но и плюсы весомые как с релакантами. А Россия достаточно самодостаточная страна и выдюжит всё !. Так что просто живите . У нас есть кому продумывать ответные ходы и пока они весьма действенны.
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36 мин.
Александр Рожков
Ни биспакакойтесь дарагия таварыщчи! Нэ нада думат вам сваэй башкой. За вас ест каму думат. Усе пападэм скора в рай! Вот. (Виселая шютка-с-с-с)
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31 мин.

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