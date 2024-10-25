Русская православная церковь допустила возможность проведения заупокойных служб по детям и подросткам, совершившим самоубийство под влиянием "групп смерти"

В Москве состоялось заседание Священного Синода Русской православной церкви, на котором было принято решение разрешить возможность отпевания детей и подростков, покончивших с собой под влиянием так называемых "групп смерти" или других деструктивных факторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии