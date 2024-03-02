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Кстати, о предателях...

Кстати, о предателях...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Помню, как в какой-то очередной студии Максим Юсин задницу рвал на фашистский крест, когда кто-то из присутствоваших критиковал Францию и Макрона за какое-то высказывание или действие, направленное против России.

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