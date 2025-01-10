Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Вечная память❤️🙏🌹🌹Прощание с героем...
  • татьяна неструева
    генералу  конечно   молодец .  но это его  прямая обязанность .воевать . но хотелось бы знать  .. когда  уничтожите  ...Заманили. Разгром...
  • татьяна неструева
    ну если   наконец   Путин  там что то   пробурчал  .значит  там настоящая катастрофа  .  он обыкновенно не реагирует ..."Ребята, это вооб...

В Краснодаре создают Книгу Памяти: более 10 тыс. имён героев войны

В Краснодаре создают Книгу Памяти: более 10 тыс. имён героев войны

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Краснодар готовит электронную Книгу Памяти. Жители могут внести данные о ветеранах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх