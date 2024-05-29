Минфин США: против России усилят санкции для ограничений закупки компонентов для ВПК

Вашингтон беспокоит наличие у Москвы доступа к иностранным комплектующим Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить санкционное давление на Россию в попытке ограничить закупки иностранных компонентов для военно-промышленного комплекса, сообщил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.
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