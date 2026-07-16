Santime Intelligence представила умный зонт на солнечной энергии с поддержкой ИИ

Китайская компания зеленых технологий Santime Intelligence недавно представила свой новейший умный зонт на солнечной энергии на конференции экосистемы Alipay в городе Ханчжоу (Hangzhou), провинция Чжэцзян (Zhejiang).
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