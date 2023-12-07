Расчеты кочующих 120-мм минометов «Сани» «Западной» группировки войск уничтожили подразделения ВСУ на Купянском направлении

120-мм минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.
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