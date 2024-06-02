Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Алексеевич
    уже видимо ничей даже резко отрицательный эффект  ( от сбербанка) ничему не учит ? там додумались сделать ЛИЦОМ Сбера...Инстасамка стала ...
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Детище Горбачёва. Диаспоры – порождение эпохи перестройки

Детище Горбачёва. Диаспоры – порождение эпохи перестройки

Пока мы радикально не переосмыслим и не проработаем события 1980-1990-х годов, Россия будет плутать, словно в потёмках.

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Комментарии
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Сергей
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Не надо кивать на Горбачева,при Путине живем уже 20 с лишнем лет,а с каждым годом все хуже,может быть пора спрашивать  с него,почему почти все уничтожается в угоду богатеев?
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2 час.
Виталий Мячин
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19 мин.

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