Российские военные уничтожили четвертый танк Abrams под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили танк Abrams под Авдеевкой Российские военные уничтожили четвертый американский танк Abrams, это произошло вблизи поселка Бердычи под Авдеевкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
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