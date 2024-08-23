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Парламентская газета

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Участники СЭЗ на Донбассе и в Новороссии получат льготные кредиты

Участники СЭЗ на Донбассе и в Новороссии получат льготные кредиты

Компании, работающие в свободной экономической зоне на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.

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