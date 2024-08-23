Участники СЭЗ на Донбассе и в Новороссии получат льготные кредиты

Компании, работающие в свободной экономической зоне на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии