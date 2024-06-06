Валдис Пельш: “Латвия не станет менее любимой страной”

Sergiy Che

Ага - пока был жив Задорнов этот либероид на него всё время и в Москве и в Риге тяффкал с под лавки, а теперь когда ему за полтинник и так кормится как на российском ТВ он уже нигде не сможет, пытается "переобуваться"... но таким верить низзя!