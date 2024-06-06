Телеведущий Валдис Пельш, проживающий и работающий в России на протяжении многих лет, ранее с радостью посещал родную Латвию, однако заметил недавние изменения в отношении со стороны приемной стороны.
Валдис Пельш: “Латвия не станет менее любимой страной”
Комментарии
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Sergiy Che
Ага - пока был жив Задорнов этот либероид на него всё время и в Москве и в Риге тяффкал с под лавки, а теперь когда ему за полтинник и так кормится как на российском ТВ он уже нигде не сможет, пытается "переобуваться"... но таким верить низзя!
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