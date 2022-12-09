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Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Лионель Месси раскритиковал тренера Нидерландов Луи ван Гала. В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла соперника (2:2, 4:3 по пенальти) и вышла в полуфинал.

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