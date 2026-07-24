Бойцы "Севера" уничтожили пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Артиллеристы 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Северной группировки войск уничтожили гаубицей Д-30 пункты управления беспилотной авиацией, а также пехоту ВСУ в зоне боевых действий в Сумской области.
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