В Британии заявили о зависимости от российского ядерного топлива

В парламенте Британии заявили о зависимости от ядерного топлива из России Великобритания совместно со странами-партнерами по G7 поддерживает стремление снизить зависимость от гражданских ядерных товаров, поставляемых Россией, заявил член Палаты лордов парламента Соединенного Королевства, заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Мартин Калланан.