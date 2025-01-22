Российский боец вступил в стрелковый бой против двух украинских боевиков и взял обоих в плен. Уточняется, что военный из батальона Шустрого 4-й бригады ВС Рлссии на юго-востоке Часова Яра в ДНР вступил в стрелковый бой с двумя боевиками из 24-й бригады ВСУ.