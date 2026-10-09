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Хельсинки отправили Киеву самый маленький, но срочный пакет военной помощи

Хельсинки отправили Киеву самый маленький, но срочный пакет военной помощи Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи, об этом сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу финского Министерства обороны.

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