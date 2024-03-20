В Москве отметили сваренное экс-игроком «Трактора» и челябинским депутатом пиво

На отраслевом конкурсе в Москве бронзовую медаль завоевала марка пива, выпускаемого в Челябинске компанией бывшего игрока клуба «Трактор» Станислава Чистова и депутата Ленинского райсовета Сергея Резникова.
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