О чем мечтаешь ты, товарищ,Когда в рассветный тихий часСебе яйцо на кухне варишь,Включив для этой цели газ?В каких ты эмпиреях реешь,Когда, на завтрак съев яйцо,Электробритвой «Харьков» бреешьЕще не старое лицо?Какие жгучие проблемыТерзают твой пытливый мозгВ тот мигКогда посредством кремаНа обувь ты наводишь лоск?Какой пленительной надеждойТы тешишь мысленный свой взор,Когда, окутав плоть одеждой,Упругим шагом меришь двор?Мой друг,Мой брат,Мой современник,Что мне сказать тебе в ответ?Конечно, плохо житьБез денегА где их взять,Когда их нет?Игорь Иртеньев.