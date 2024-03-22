Генпрокурор США Гарланд: Подвергать цензуре отчет о памяти Байдена — абсурд

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд выступил с ответом на обвинения в том, что он отказался от сокрытия или цензурирования отчета специального прокурора Роберта Хера, который обнародовал проблемы с памятью, наблюдающиеся у американского лидера Джо Байдена.
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