Заткнули Голливуд за пояс. Российские сериалы, популярные на Западе

Все чаще российским сериалам удается покорять Запад, завораживая поклонников интересным сюжетом и неожиданными финалами, позволяющими задуматься о достаточно важных моментах жизни, а также понять, что на самом деле имеет значение, а что является второстепенным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии