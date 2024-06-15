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  • Сергей Рыбкин
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Заткнули Голливуд за пояс. Российские сериалы, популярные на Западе

Заткнули Голливуд за пояс. Российские сериалы, популярные на Западе

Все чаще российским сериалам удается покорять Запад, завораживая поклонников интересным сюжетом и неожиданными финалами, позволяющими задуматься о достаточно важных моментах жизни, а также понять, что на самом деле имеет значение, а что является второстепенным.

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