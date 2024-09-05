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Дыры в британском бюджете будут латать за счет пенсионеров и многодетных мам

Дыры в британском бюджете будут латать за счет пенсионеров и многодетных мам

Коллективный Запад, отчаянно цепляется за свои традиционные союзы и по-прежнему делает ставку на силу, в том числе военную.

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