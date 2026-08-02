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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Крыльев» Костанца о паспорте РФ: «Смогу получить в феврале. Здорово, что больше не буду считаться иностранцем в составе»

Защитник « Крыльев Советов » Фернандо Костанца рассказал, когда сможет получить российское гражданство.

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