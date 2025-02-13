Миф о «тьме кромешной»

А. Васнецов. «Опричники въезжают в город» (эскиз декорации к опере П. И. Чайковского «Опричник»), 1911 год Введение опричнины 3 декабря 1564 года русский царь Иван Васильевич с семьёй внезапно выехал из столицы на богомолье.
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