Крупные банки начали поднимать ипотечные ставки в России — в их числе Газпромбанк, ПСБ и «Дом.РФ». Как пишет РБК, Газпромбанк с 15 октября повысил ставки по кредитам на 0,2 п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД: сотрудники к...
- ЭЛ Спрос на российск...
- МЕ Польша планирует ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым