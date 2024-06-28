Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хотя лично я его не осуждаю. Не знаю, как бы мы повели себя на его месте

Хотя лично я его не осуждаю. Не знаю, как бы мы повели себя на его месте

Lucy Dickerson. С одной стороны, я вот этот вот восторг по поводу того, что Джулиан Ассандж наконец-то на свободе, понимаю - мужик фактически двенадцать лет провёл в заключении, просидев взаперти в эквадорском посольстве семь лет, и пять лет - в тюрьме самого строго режима, в которой держат особо опасных террористов в Британии, Бел-Марш.

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