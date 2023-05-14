Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»

Личинка настоящего пилильщика, цепляющаяся за стебель / ©Alexis Tinker-Tsavalas Заяц-беляк во время снежной буре в Канаде / ©Stefan Gerrits Крупный план лепестка каллы / ©Jane van Bostelen Прозрачный паук / ©Gabi Swart Абсолютный победитель: самка дунайской поденки пролетает над рекой Дунай в Венгрии / ©Ferenc Kocsis Четыре слизевика сидят на тонких стеблях / ©Andy Sands Пауки-сенокосец в парке Нормафа в Будапеште / ©Krisztina Mácsai Муравей бежит по своим делам / ©Yicai Chang Паук-скакунчик крупным планом / ©Adrian Truchta .