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Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»

Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»

Личинка настоящего пилильщика, цепляющаяся за стебель / ©Alexis Tinker-Tsavalas  Заяц-беляк во время снежной буре в Канаде  / ©Stefan Gerrits Крупный план лепестка каллы / ©Jane van Bostelen Прозрачный паук / ©Gabi Swart Абсолютный победитель: самка дунайской поденки пролетает над рекой Дунай в Венгрии / ©Ferenc Kocsis Четыре слизевика сидят на тонких стеблях / ©Andy Sands Пауки-сенокосец в парке Нормафа в Будапеште / ©Krisztina Mácsai  Муравей бежит по своим делам / ©Yicai Chang Паук-скакунчик крупным планом / ©Adrian Truchta .

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