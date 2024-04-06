Популярные актеры сыграют в сериале о нескольких поколениях родственников

Самойленко и Порошина сыграют в новом сериале о трех поколениях родственников Телекомпания START в сотрудничестве с телеканалом «Солнце» готовится к запуску нового юмористического сериала под названием «Родители родителей».
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