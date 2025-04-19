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Москва прочертила границу: Киеву предложили выбор без права отказа

Москва прочертила границу: Киеву предложили выбор без права отказа

Слухи о том, что Москва якобы требует от Киева признать Херсонскую и Запорожскую области, а также республики Донбасса, вдобавок к созданию тридцатикилометровой санитарной зоны вдоль границы, кажутся слишком основательными, чтобы быть просто выдумкой.

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