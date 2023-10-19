В Грузии всё сложно. Импичмент не удался, начался хаос

Неудачная попытка импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили вызвала вопрос о слабости правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и подвергла политическую ситуацию страны дестабилизации, считает политолог МГУ им.
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