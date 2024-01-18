В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

В доме, где живет мальчик, квадратный метр на 100 тысяч рублей дешевле, чем в соседних зданиях Престижный московский микрорайон Олимпийская деревня несколько лет страдал от выходок трудного подростка, на которого в полицию поступила почти сотня заявлений, пишет "КП-Москва".