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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

В доме, где живет мальчик, квадратный метр на 100 тысяч рублей дешевле, чем в соседних зданиях Престижный московский микрорайон Олимпийская деревня несколько лет страдал от выходок трудного подростка, на которого в полицию поступила почти сотня заявлений, пишет "КП-Москва".

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