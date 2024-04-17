«Мошенница!» Старт амбициозного проекта Меган Маркл ознаменовался провалом

Герцогиня никак не ожидала такой реакции на свою затею. Старт проекта Меган оказался неудачным LEGION-MEDIAМеган Маркл, которая так долго готовилась к своему новому проекту и с таким пафосом его анонсировала, пришлось пережить весьма неприятные минуты.