«Мошенница!» Старт амбициозного проекта Меган Маркл ознаменовался провалом

Герцогиня никак не ожидала такой реакции на свою затею. Старт проекта Меган оказался неудачным LEGION-MEDIAМеган Маркл, которая так долго готовилась к своему новому проекту и с таким пафосом его анонсировала, пришлось пережить весьма неприятные минуты.
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