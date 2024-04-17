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«Мошенница!» Старт амбициозного проекта Меган Маркл ознаменовался провалом

«Мошенница!» Старт амбициозного проекта Меган Маркл ознаменовался провалом

Герцогиня никак не ожидала такой реакции на свою затею. Старт проекта Меган оказался неудачным LEGION-MEDIAМеган Маркл, которая так долго готовилась к своему новому проекту и с таким пафосом его анонсировала, пришлось пережить весьма неприятные минуты.

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Комментарии
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А Кудасов
А для чего это им, герцогам с герцогинями? Вынуждены подрабатывать? Наследств лишились или предки их промотали? И государство стало плохо содержать?
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20 час.
НМ
Наталия Москаленко
Кто бы сомневался!
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12 час.

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