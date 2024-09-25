Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания.
Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха
Комментарии
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В Е
Большинство находится в Армении. Статья об этом "умалчивает" - но практически у каждого армянина были родственники или знакомые в Карабахе - поэтому большинство беженцев приняли родственники и знакомые. Вообще, статья достаточно лжива в том аспекте, что якобы карабахские армяне это "отдельная цивилизация". Это всегда был и есть достаточно интегрированный в жизнь "материнской" Армении сегмент единого армянского народа. Так, например, два предыдущих президента Армении, Серж Саргсян и Роберт Кочарян - это именно карабахские армяне, оба родились в Степанакерте.
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6 час.
Добрый Кот
До слёз насрать на них. Турок на них не хватает.
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6 час.
Юрий Гарамов
Фашист недобитый
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2 час.
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