Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

В Е

Большинство находится в Армении. Статья об этом "умалчивает" - но практически у каждого армянина были родственники или знакомые в Карабахе - поэтому большинство беженцев приняли родственники и знакомые. Вообще, статья достаточно лжива в том аспекте, что якобы карабахские армяне это "отдельная цивилизация". Это всегда был и есть достаточно интегрированный в жизнь "материнской" Армении сегмент единого армянского народа. Так, например, два предыдущих президента Армении, Серж Саргсян и Роберт Кочарян - это именно карабахские армяне, оба родились в Степанакерте.