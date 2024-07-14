Петербургская сборная заняла третье место на соревнованиях по судомодельному спорту

Они проходили в Северной столице, в акватории Ивановского карьера В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по судомодельному спорту (копийные классы – NS), сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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