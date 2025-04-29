Как будут работать астраханские поликлиники в майские праздники

Минздрав Астраханской области опубликовал график работы медучреждений в предстоящие выходные. Взрослые и детские поликлиники будут принимать пациентов в следующем режиме: 2 мая, 8 мая – дежурные бригады, включающие участковых врачей – терапевтов и педиатров с 8:00 до 20:00; 3 мая, 10 мая – дежурные бригады, включающие участковых врачей – терапевтов и педиатров с 8:00 до 15:00; дежурные бригады, включающие врачей – хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога: 2 мая, 8 мая с 8:00 до 15:00.