Главное к вечеру 29 августа. "День подведения итогов" – встреча Путина и Лукашенко. Турция вызвала посла Украины из-за атак на суда

Президенты России и Белоруссии встретились в Ново-Огарево, где прошли их переговоры. Часть их – за закрытыми дверями, при этом Александр Лукашенко уверил, что никаких важных решений-де не принималось.
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