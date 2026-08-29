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Царьград

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Главное к вечеру 29 августа. "День подведения итогов" – встреча Путина и Лукашенко. Турция вызвала посла Украины из-за атак на суда

Главное к вечеру 29 августа. "День подведения итогов" – встреча Путина и Лукашенко. Турция вызвала посла Украины из-за атак на суда

Президенты России и Белоруссии встретились в Ново-Огарево, где прошли их переговоры. Часть их – за закрытыми дверями, при этом Александр Лукашенко уверил, что никаких важных решений-де не принималось.

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