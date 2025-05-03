В США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в соцсети X выразила опасения, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах способно спровоцировать новый военный конфликт.
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