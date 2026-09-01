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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» за 18 млн евро продал «Фиорентине» лучшего бомбардира Бету

Нападающий «Эвертона»  Бету Бетункал стал футболистом «Фиорентины». По данным Джанлуки Ди Марцио , за трансфер 28-летнего футболиста сборной Гвинеи-Бисау итальянцы заплатят 18 миллионов евро.

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