Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших мессенджеров в мире — Viber

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к популярному мессенджеру Viber в России, объяснив своё решение нарушением платформой требований российского законодательства к организаторам распространения информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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