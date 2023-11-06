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«Она на седьмом небе от счастья»: Кортни Кардашьян стала мамой в четвертый раз

«Она на седьмом небе от счастья»: Кортни Кардашьян стала мамой в четвертый раз

Последние месяцы беременности выдались для звезды реалити-шоу очень напряженными фото: @kourtneykardashКортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями! Источник, близкий к семье, сообщил журналу People, что Кортни «на седьмом небе»: «она счастлива, что теперь может прижать к себе своего мальчика».

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