«Она на седьмом небе от счастья»: Кортни Кардашьян стала мамой в четвертый раз

Последние месяцы беременности выдались для звезды реалити-шоу очень напряженными фото: @kourtneykardashКортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями! Источник, близкий к семье, сообщил журналу People, что Кортни «на седьмом небе»: «она счастлива, что теперь может прижать к себе своего мальчика».