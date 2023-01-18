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Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл к монументу на Невском пятачке

Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл к монументу на Невском пятачке

Утром в среду, 18 января, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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