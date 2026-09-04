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Царьград

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«Вой с болот»: военэксперт Орлов — о том, что топливный кризис ВСУ преувеличен и о продолжении ударов по топливной инфраструктуре врага

«Вой с болот»: военэксперт Орлов — о том, что топливный кризис ВСУ преувеличен и о продолжении ударов по топливной инфраструктуре врага

Эксперт Владимир Орлов заявил, что поставки топлива с Запада не прекратятся и ВСУ не останутся без горючего полностью.

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