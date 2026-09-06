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От дерзкой роли в «Бумере» до жизни в Лос-Анджелесе: громкий путь и личные драмы Светланы Устиновой

От дерзкой роли в «Бумере» до жизни в Лос-Анджелесе: громкий путь и личные драмы Светланы Устиновой

Роль оторвы Дашки в криминальной драме «Бумер. Фильм второй» за мгновение превратила студентку финансового вуза Светлану Устинову в одну из самых заметных героиню кинематографа двухтысячных.

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