Iran To Draw New "Restricted Zone" In Hormuz As Saudi Aramco Facility Hit Again, Oil Climbs At a moment US officials have been boasting of more and more oil tankers making it through the Strait of Hormuz under US naval protection and support, Iran has previewed a new 'restricted zone' in the Gulf, which it says will be announced in the coming days.
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