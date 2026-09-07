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Zero Hedge

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Iran To Draw New "Restricted Zone" In Hormuz As Saudi Aramco Facility Hit Again, Oil Climbs

Iran To Draw New "Restricted Zone" In Hormuz As Saudi Aramco Facility Hit Again, Oil Climbs

Iran To Draw New "Restricted Zone" In Hormuz As Saudi Aramco Facility Hit Again, Oil Climbs At a moment US officials have been boasting of more and more oil tankers making it through the Strait of Hormuz under US naval protection and support, Iran has previewed a new 'restricted zone' in the Gulf, which it says will be announced in the coming days.

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