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РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит решение боевых задач – Лавров

РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит решение боевых задач – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом по урегулированию вооруженного конфликта, но на время их проведения не прекратит решение боевых задач.

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