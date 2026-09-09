РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит решение боевых задач – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом по урегулированию вооруженного конфликта, но на время их проведения не прекратит решение боевых задач.
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