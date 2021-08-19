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Как немцы застрявший Т-34 захватить пытались - из повествования советского танкиста

Как немцы застрявший Т-34 захватить пытались - из повествования советского танкиста

История Великой Отечественной войны знает немало случаев, когда противник пытался не уничтожить советскую бронетехнику, а захватить её либо с целью изучения конструкторами, либо для дальнейшего применения на фронте уже в составе сил вермахта.

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