Орбан увеличения численности ВСУ до 1 млн человек за счет средств Евросоюза

Против финансирования увеличения численности вооруженных формирований Украины до 1 млн человек выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 марта, во время речи в Торгово-промышленной палате Венгрии с речью по вопросам экономики.
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