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В Петербурге на 71-м году жизни скончался актер Геннадий Спириденков

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков. Информацию о смерти актера 12 сентября сообщили представители Государственного драматического театра «Комедианты», где он служил.

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