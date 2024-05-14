Автоэксперт Погуляев назвал признаки возможного взрыва шин

Во время движения автомобиля может случиться неожиданная поломка, когда шина взрывается на ходу. К этому приводят деффекты протектора, на которые водитель вовремя не обращает внимание, утверждает автоэксперт Николай Погуляев.
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