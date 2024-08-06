Олимпиада-2024, 7 августа, все медали дня: разыграют 23 комплекта наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Спортивная ходьба Марафон, смешанная эстафета 08:30 Парусный спорт Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6) 13:13 Мужчины, Лазер (ILCA 7) 14:13 Микст, Накра 17 15:43 Микст, 470 16:43 Скалолазание Женщины, скорость 13:54 Тяжелая атлетика Мужчины, до 61 кг 16:00 Женщины, до 49 кг 20:30 Скейтбординг Мужчины, парк 18:30 Велотрек Командная гонка преследования Мужчины 19:33 Женщины 20:28 Легкая атлетика Женщины Прыжки с шестом 20:00 Мужчины Диск 21:25 400 м 22:20 3000 м с/п 22:43 Синхронное плавание Группы, акробатическая программа 20:30 Греко-римская борьба До 77 кг 20:55 До 97 кг 21:30 Вольная борьба Женщины, до 50 кг 22:15 Тхэквондо Женщины, до 49 кг 22:19 Мужчины, до 58 кг 22:37 Бокс Мужчины, до 63,5 кг 23:34 Мужчины, до 80 кг 23:51 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.